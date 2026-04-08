Alla fine della giornata, si svolge una preghiera della sera che chiede al Padre Celeste di non abbandonare mai le persone che si rivolgono a lui. L’invocazione si rivolge a Dio affinché rimanga vicino durante le ore più complicate, come gesto di fiducia e speranza. La preghiera invita a rivolgersi al Signore per chiedere protezione e presenza continua nel corso della notte.

Alla fine della giornata, eleviamo la nostra preghiera della sera: un atto di fiducia al Signore perché resti accanto a noi anche nelle ore più difficili. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi. E’ tanto tempo o Padre che noi preghiamo e gridiamo notte e giorno a Te, ma Tu non ci esaudisci. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 8 Aprile 2026: preghiamo il Padre Celeste che non ci abbandoni mai

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La preghiera di Leone per i popoli "tormentati dalla guerra". "Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo" ha detto concludendo la preghiera del Regina Coeli a Piazza San Pietro. #ANSA - facebook.com facebook

La preghiera di Leone per i popoli "tormentati dalla guerra". "Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo" ha detto concludendo la preghiera del Regina Coeli a Piazza San Pietro. #ANSA x.com