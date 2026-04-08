Preghiera della sera 8 Aprile 2026 | preghiamo il Padre Celeste che non ci abbandoni mai
Alla fine della giornata, si svolge una preghiera della sera che chiede al Padre Celeste di non abbandonare mai le persone che si rivolgono a lui. L’invocazione si rivolge a Dio affinché rimanga vicino durante le ore più complicate, come gesto di fiducia e speranza. La preghiera invita a rivolgersi al Signore per chiedere protezione e presenza continua nel corso della notte.
Alla fine della giornata, eleviamo la nostra preghiera della sera: un atto di fiducia al Signore perché resti accanto a noi anche nelle ore più difficili. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi. E’ tanto tempo o Padre che noi preghiamo e gridiamo notte e giorno a Te, ma Tu non ci esaudisci. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Leggi anche: Preghiera della sera, 1 Aprile 2026: ci rivolgiamo al Padre Misericordioso per chiedere la pace
Preghiera della sera, 4 Aprile 2026: mettiamoci in preghiera e attendiamo la sua ResurrezioneNella sera del Sabato Santo, recitiamo la preghiera della sera in attesa della Luce di speranza della Resurrezione, insieme a Maria Santissima.
Argomenti più discussi: L'arcivescovo di Teheran: abbandonare la logica della ritorsione per fermare la guerra; Gesù non si è armato, non si è difeso, non ha combattuto nessuna guerra. Ha manifestato il volto mite di Dio, che sempre rifiuta la violenza, e invece di salvare sé stesso si è lasciato inchiodare alla croce, per abbracciare tutte le croci piantate in ogni tempo e l; Israele, la polizia impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: Motivi di sicurezza, lo sapeva. Il Patriarcato: Decisione grave. Poi Netanyahu dà il via libera; Il Vescovo nella veglia di Pasqua: In questa notte di vita nuova possiamo innamorarci di questa realtà. Nella solenne celebrazione in Cattedrale mons. Napolioni ha battezzato nove catecumeni adulti.
Preghiera della sera, 8 Aprile 2026: preghiamo il Padre Celeste che non ci abbandoni maiNel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E’ tanto tempo o Padre che noi preghiamo e gridiamo notte e giorno a Te, ma Tu non ci esaudisci. Forse Ti preghiamo per cose che, se le ... lalucedimaria.it
La preghiera di Leone per i popoli "tormentati dalla guerra". "Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo" ha detto concludendo la preghiera del Regina Coeli a Piazza San Pietro. #ANSA - facebook.com facebook
La preghiera di Leone per i popoli "tormentati dalla guerra". "Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo" ha detto concludendo la preghiera del Regina Coeli a Piazza San Pietro. #ANSA x.com