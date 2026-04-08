Il ministro dell’Interno ha comunicato ai colleghi di essere disposto a partecipare a un intervento in Parlamento, in seguito alle discussioni suscitate dal caso che riguarda Claudia Conte. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e richieste di chiarimenti, e sembra voler chiarire alcuni aspetti legati alla vicenda. La sua presenza in aula è stata confermata, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti che saranno affrontati.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi avrebbe confermato ai colleghi la propria disponibilità a intervenire in Parlamento, dopo le polemiche legate al caso che coinvolge Claudia Conte. La frase riportata è netta: “In aula ci sarò”. La vicenda, che nelle ultime settimane ha alimentato interrogativi e richieste di chiarimento da parte delle opposizioni, continua a tenere alta l’attenzione sul Viminale, in un momento in cui il governo sta portando avanti anche un confronto interno su sicurezza e immigrazione. Vertice a Palazzo Chigi su sicurezza e Viminale. L’indicazione sulla presenza del ministro in Aula arriva dopo un incontro a Palazzo Chigi dedicato ai dossier sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Piantedosi, annuncio dopo il caso Claudia Conte: “In aula ci sarò”

Piantedosi, l’annuncio ufficiale dopo il caso Claudia Conte: “Ci sarò”C’è un clima sospeso, quasi trattenuto, nei corridoi della politica italiana, dove le tensioni delle ultime settimane si intrecciano con dossier...

Caso Piantedosi, Claudia Conte si difende dopo la rivelazione della relazione: "Parlano le mie competenze"Dopo aver confermato le indiscrezioni sulla relazione col ministro Matteo Piantedosi, Claudia Conte è dovuta passare a difendersi da accuse e...

Temi più discussi: Ho una relazione sentimentale con il ministro Piantedosi. Ecco chi è Claudia Conte; Caso Piantedosi, scudo di FdI, lite sugli incarichi a Claudia Conte. Pd e 5S: Serve chiarimento; Claudia Conte, la relazione con Piantedosi e la nomina parlamentare a febbraio: cosa è successo; Claudia Conte, la relazione con Piantedosi e quella docenza alla scuola di polizia.

Caso Claudia Conte, la prima uscita di Piantedosi: va in Consiglio dei ministri e chiede la promozione di prefetti. Il silenzio sulla giornalistaIl ministro dell'Interno evita riferimenti alla relazione con Claudia Conte durante il Consiglio dei ministri. Giorgetti: Non è questione politica ... ilfattoquotidiano.it

Caso Piantedosi, Claudia Conte si difende dopo la rivelazione della relazione: Parlano le mie competenzeDopo la rivelazione della relazione col ministro Matteo Piantedosi, Claudia Conte ribadisce i suoi meriti professionali: Parlano le mie competenze ... virgilio.it

Piantedosi torna a Palazzo Chigi dopo il caso Claudia Conte. Era la «vendetta di una donna innamorata» o uscirà altro - facebook.com facebook

Tra Temptation e selfie falsi: Claudia Conte e la onlus del meloniano x.com