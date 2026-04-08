Pallanuoto World Cup 2026 | alle Super Final oltre al Settebello anche Ungheria Grecia e Spagna

Nell'ultima giornata della fase a gironi preliminare delle World Cup di pallanuoto maschile, che si sta svolgendo ad Alessandropoli, in Grecia, sono stati definiti i team qualificati per le Super Final. Oltre alla squadra italiana, si sono guadagnate l'accesso Ungheria, Grecia e Spagna. La competizione prosegue con le ultime partite prima della fase finale, prevista nei prossimi giorni.

Ultima giornata della fase a gironi preliminare per le World Cup di pallanuoto al maschile in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia. Settebello unica squadra a punteggio pieno: gli azzurri battono anche la Croazia e staccano il pass per le Super Final in programma a Sidney, in Australia, a fine giugno. Con gli azzurri avanzano anche la Spagna, che domina contro gli Stati Uniti e chiude seconda nel Gruppo B. Nell’altro raggruppamento passano Ungheria (battuta la Serbia) e Grecia (14-11 all’Olanda). Il Settebello è sulla strada giusta! Croazia affondata e pass per la fase finale di World Cup! LIVE Italia-Croazia 13-11, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vittoria di forza del Settebello che passa il turno! Pallanuoto, il Settebello si qualifica in World Cup se. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, World Cup 2026: alle Super Final oltre al Settebello anche Ungheria, Grecia e Spagna Pallanuoto, via alla World Cup: Settebello a caccia della Final EightPrima di rituffarsi nel clima partita, Sandro Campagna si è improvvisato mago calcistico per la Gazzetta. LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad... Temi più discussi: Italia-USA oggi in tv, World Cup pallanuoto 2026: orario, programma, streaming; World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla Spagna; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1; Pallanuoto World Cup 2026: Italia-Spagna oggi in streaming. Orari e calendario Settebello. Pallanuoto, World Cup 2026: alle Super Final oltre al Settebello anche Ungheria, Grecia e SpagnaUltima giornata della fase a gironi preliminare per le World Cup di pallanuoto al maschile in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia. oasport.it LIVE Italia-Croazia 13-11, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vittoria di forza del Settebello che passa il turno!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello ... oasport.it CONCLUSO IL CORNACCHIA WORLD CUP Le nostre squadre concludono il prestigioso torneo di Pordenone con i seguenti posizionamenti: U19M Kioene Padova 7ª posizione U17M Kioene Padova 5ª posizione U16F Kioene Women Padova ( - facebook.com facebook