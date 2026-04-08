Oriana Celentano sta partecipando alle riprese della serie televisiva polacca “Felicità”, interpretando il personaggio di Giulia. Le riprese si svolgono tra i centri storici di Alberobello e Polignano a Mare, in Puglia, nel mese di aprile. La produzione coinvolge diverse location della regione e rappresenta un nuovo passo nel collegamento tra il cinema italiano e quello polacco.

L’attrice Oriana Celentano interpreta Giulia, figura chiave della produzione televisiva polacca denominata Felicità, attualmente in fase di ripresa tra i centri storici di Alberobello e Polignano a Mare durante questo mese di aprile. Il progetto, che ha già il cast operare a Varsavia, si sposta ora nel territorio pugliese per catturarne l’essenza visiva. La serie è basata sulle opere letterarie scritte da Rados?aw Figura e Katarzyna Kalici?ska, proponendo un racconto che intreccia le culture di Italia e Polonia attraverso un mix di elementi romantici, drammatici e comici. Per l’artista barese, questo incarico rappresenta un motivo di profondo orgoglio e una responsabilità verso la propria terra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oriana Celentano in “Felicità”: la Puglia sbarca in Polonia

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