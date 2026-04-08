Nba top 5 Cooper Flagg decolla | schiacciata irreale su Brook Lopez

Nella stagione NBA, Cooper Flagg si è distinto con alcune giocate spettacolari, tra cui una schiacciata che ha attirato l’attenzione dei tifosi. Durante una partita, il giovane rookie ha affrontato un avversario esperto, riuscendo a superarlo con un gesto di grande forza e tecnica. La schiacciata ha sorpreso gli spettatori e gli appassionati, sottolineando le potenzialità del giocatore nella sua prima annata nel campionato.

Cooper Flagg continua a regalare magie nella sua stagione da rookie in Nba: questa volta la vittima della sua schiacciata è l'esperto Brook Lopez, che viene sovrastato dal numero 32 dei Mavs. Queste le cinque migliori giocate dell'8 aprile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba top 5, Cooper Flagg decolla: schiacciata irreale su Brook Lopez Leggi anche: Nba top 5, lo show di Cooper Flagg: schiacciata da urlo e 51 punti segnati NBA, Cooper Flagg da record nel successo di Dallas contro i Lakers. Bene i ThunderOklahoma City (Stati Uniti), 6 aprile 2026 – In una regular season sin qui da incorniciare, gli Oklahoma City Thunder fanno registrare un altro... Temi più discussi: Nba top 5, lo show di Cooper Flagg: schiacciata da urlo e 51 punti segnati; Storico Cooper Flagg: primo teenager a 51 punti; ?Flagg dice 51 e riscrive la storia, Celtics infuocati e che lotta a Est; Lakers battuti dai Mavericks: LeBron James non basta, Cooper Flagg domina. NBA, Cooper Flagg illumina la top-5 della notte. VIDEOTra le cinque migliori giocate della notte spiccano un paio di schiacciate ben sopra il livello del ferro (tra cui una di Cooper Flagg in transizione), una linea di fondo magica e due stoppate di ... sport.sky.it Can Cooper Flagg and Kon Knueppel both win Rookie of the Year?Former Blue Devils Kon Knueppel and Cooper Flagg are both putting together incredible rookie seasons. Could they both share the NBA ROY award? sports.yahoo.com NBA - Cooper Flagg sta chiudendo la stagione con i fuochi d'artificio, la scorsa notte pure questo poster Ma basterà per il R.O.Y Tenendo in considerazione la super stagione di Knueppel (che giocherà i playoffs) - facebook.com facebook «Luka e Austin Un colpo al cuore…» LeBron James racconta l’impatto degli infortuni e analizza il momento dei Lakers dopo il sconfitta di Dallas. E su Flagg: «Cooper è speciale, è una grande classe di rookie.» Le parole del #23 dei Gialloviola: x.com