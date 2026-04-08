Nayt lancia Forte | il grido d’amore dal disco n1 in Italia

Il rapper Nayt annuncia l’uscita del singolo “Forte” in rotazione radiofonica da venerdì 10 aprile. La canzone è tratta dal suo decimo album intitolato “Io Individuo”, che ha riscosso successo piazzandosi al primo posto della classifica italiana. Il brano rappresenta un elemento importante del progetto discografico, che si inserisce nel percorso musicale dell’artista e sarà disponibile anche in digital download.

Il musicista nayt porterà in radio il brano Forte a partire da venerdì 10 aprile, pezzo che rappresenta un tassello fondamentale del suo decimo progetto discografico intitolato io Individuo. L’uscita del singolo avviene mentre l’album si conferma un successo commerciale straordinario, occupando la prima posizione della classifica FIMINIQ per i formati più venduti da due settimane consecutive. Questo nuovo rilascio, nato dalla collaborazione creativa tra l’artista e il produttore Zef, si configura come la traccia d’amore centrale di un disco composto da 13 brani, focalizzato sull’analisi dell’essere umano all’interno della società contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nayt lancia “Forte”: il grido d’amore dal disco n.1 in Italia

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