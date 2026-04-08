Mercato Inter in porta sarà rivoluzione | via sia Sommer che Martinez In estate si investirà su ben due portieri

Il mercato dell'Inter si prepara a una rivoluzione tra i pali, con l'intenzione di sostituire sia Sommer che Martinez. La società ha in programma di investire in due nuovi portieri durante la prossima sessione estiva. La decisione di cambiare i portieri attuali porta a una ristrutturazione dell'intera rosa in quella posizione. La scelta nasce dall'esigenza di rafforzare il reparto tra i pali con nuovi innesti.

Inter News 24 Mercato Inter, in estate si investirà su ben due portieri: via sia Sommer che Martinez. Ecco il piano del club nerazzurro. Il mercato estivo dell’Inter si preannuncia particolarmente infuocato per quanto riguarda il ruolo dell’estremo difensore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società di Viale della Liberazione sta valutando una profonda ristrutturazione che potrebbe portare ai saluti sia di Yann Sommer che di Josep Martinez. Se per lo svizzero la decisione finale dipenderà molto dalla sua volontà personale, per lo spagnolo la permanenza appare decisamente più complicata. Il piano della dirigenza, infatti, è chiaro: «L’Inter, in estate, investirà su due portieri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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