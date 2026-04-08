Mentre gli astronauti a bordo della capsula Orion di Artemis II si avvicinavano al record di distanza dalla Terra, che si aggirava intorno ai 406.771 chilometri, qualcosa di insolito è stato catturato dalle telecamere di bordo. Meno di quattro minuti prima di raggiungere questa soglia, un oggetto è apparso in modo inatteso davanti all’obiettivo: un barattolo di Nutella in stato di levitazione.

M ancavano meno di quattro minuti al record assoluto di distanza di astronauti dalla Terra (406.771 chilometri, superando l’Apollo XIII) quando davanti alla telecamera della capsula Orion di Artemis II è comparso un barattolo di Nutella in stato di levitazione. Il tappo bianco, l’etichetta nero-rossa inconfondibile: 450 grammi di crema alla nocciola che fluttuavano nell’aria come se niente fosse, mentre la Luna era lì fuori dal finestrino. Vita da astronauta. guarda le foto Perché la Nutella va nello spazio (e ha senso). Non è un colpo di marketing, anche se Ferrero ringrazierà a lungo. La Nutella è un cibo ad altissima densità energetica rispetto alla massa: ogni grammo conta quando si parla di lanci orbitali, dove il costo per portare un chilo oltre l’atmosfera è proibitivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mentre gli astronauti di Artemis II si avvicinavano al record di distanza dalla Terra, qualcosa di inaspettato è passato davanti alla telecamera della capsula Orion

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Le prime foto del sorvolo lunare di Artemis II x.com