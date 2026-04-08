Marketing fortunoso la Nutella conquista lo spazio | il precedente di Burger King su FIFA grazie a una squadra minore inglese

Due esempi recenti di marketing fortunoso hanno attirato l’attenzione: una campagna con Nutella che ha raggiunto lo spazio e un episodio di Burger King associato a una partita di FIFA, coinvolgendo una squadra minore inglese. Questi casi mostrano come iniziative di marketing possano diventare virali grazie a coincidenze impreviste, generando grande visibilità sui social media e nelle discussioni online.

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Nutella nello spazio e Burger King su FIFA: due esempi di marketing fortunoso tra viralità globale e dinamiche del gaming. Un barattolo che fluttua, qualche secondo di video e una reazione immediata: milioni di visualizzazioni. La Nutella nello spazio non è solo una curiosità riuscita bene. È un caso quasi perfetto di esposizione non pianificata, di quelle che nessuna campagna può garantire a priori. La scena arriva dalla capsula Orion, missione Artemis 2 (la missione che ha riportato l’umanità ad un passo dalla Luna, a 54 anni da Apollo 17). Il barattolo di Nutella gira in assenza di gravità, passa vicino agli astronauti, resta lì abbastanza da diventare riconoscibile.🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - Marketing fortunoso, la Nutella conquista lo spazio: il precedente di Burger King su FIFA (grazie a una squadra minore inglese) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video