LE QUATTRO PIUME Tv2000 ore 22 Con Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson. Regia di Shekar Kapur. Produzione Gran Bretagna 2002. Durata: 2 ore e 12 minuti LA TRAMA 1884. Un reggimento inglese sta per partire per il Sudan per domare la rivolta del fanatico Mahdi. Un giovane ufficiale dà le dimissioni (non è fatto per la vita militare si arruolò costretto dal padre). Il suo gesto è preso per vigliaccheria (le piume del titolo sono simbolo di codardia). Ma lui vigliacco non è e ne dà prova recandosi personalmente nel Sudan e salvando la vita di quattro commilitoni PERCHE' VEDERLO perchè Kapur, un indù innamorato della storia britannica (i due film su "Elizabeth") ha dato ulteriore prova di bravura rifacendo un classico del cinema coloniale inglese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Le quattro piume", storia di un reggimento inglese

La Cina di Xi cambia le piumeCina L’epurazione del generale Zhang Youxia, legatissimo al leader e all’aristocrazia rossa, ha i suoi precedenti storici.

Sei personaggi di Bridgerton che sono esistiti davvero nella storia ingleseBridgerton ha incantato il mondo trasformando l’epoca della Reggenza inglese in un sogno pop fatto di colori accesi e canzoni moderne.

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