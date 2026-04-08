Le quattro piume storia di un reggimento inglese

Da liberoquotidiano.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

LE  QUATTRO   PIUME  Tv2000  ore 22 Con Heath Ledger, Wes Bentley e Kate Hudson. Regia di Shekar   Kapur. Produzione Gran  Bretagna  2002.  Durata:  2  ore e 12  minuti LA TRAMA  1884. Un reggimento  inglese sta  per  partire  per il  Sudan  per  domare la  rivolta  del  fanatico Mahdi.  Un  giovane  ufficiale  dà le  dimissioni (non è  fatto per la vita militare  si arruolò  costretto  dal padre). Il   suo gesto è  preso  per  vigliaccheria (le piume del  titolo  sono   simbolo  di  codardia). Ma lui  vigliacco  non  è  e ne dà prova  recandosi personalmente  nel  Sudan   e  salvando  la  vita  di  quattro  commilitoni PERCHE'  VEDERLO  perchè Kapur, un indù innamorato   della  storia  britannica  (i  due   film  su  "Elizabeth") ha  dato ulteriore prova  di  bravura rifacendo  un  classico  del  cinema   coloniale  inglese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - "Le quattro piume", storia di un reggimento inglese

La Cina di Xi cambia le piumeCina L’epurazione del generale Zhang Youxia, legatissimo al leader e all’aristocrazia rossa, ha i suoi precedenti storici.

Sei personaggi di Bridgerton che sono esistiti davvero nella storia ingleseBridgerton ha incantato il mondo trasformando l’epoca della Reggenza inglese in un sogno pop fatto di colori accesi e canzoni moderne.

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