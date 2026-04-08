Le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine riportano lo scambio di minacce tra Stati Uniti e Iran, che ha acceso nuovamente le tensioni tra i due paesi. Nel frattempo, si fanno progressi con il programma spaziale, con Artemis II che si prepara a raggiungere la Luna. È stato anche respinto un ricorso legale riguardante una questione di rilievo, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Lo scambio di minacce fra Stati Uniti e Iran, Artemis II intorno alla Luna, e il no al finanziamento del ministero per il film su Regeni Tutti i giornali di oggi titolano in apertura sullo scambio di minacce di ieri fra Stati Uniti e Iran in attesa della scadenza la notte scorsa dell’ultimatum all’Iran del presidente degli Stati Uniti Trump, superato poi, dopo che i giornali erano andati in stampa, con l’annuncio di un cessate il fuoco di due settimane, raggiunto con la mediazione del Pakistan. Il Fatto e il Tempo titolano invece sulla diffusione da parte della trasmissione televisiva Report di una fotografia della presidente del Consiglio Meloni con un uomo accusato di far parte della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 7 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 aprile: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di venerdì 3 aprile; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 marzo: la rassegna stampa. Le prime pagine dei quotidiani sportivi: Inter resta ConteVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com Le prime pagine di oggiTutti i giornali di oggi titolano in apertura sullo scambio di minacce di ieri fra Stati Uniti e Iran in attesa della scadenza la notte scorsa dell’ultimatum all’Iran del presidente degli Stati Uniti ... ilpost.it Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani dell’8 aprile - facebook.com facebook PRIME PAGINE | Trump all'Iran: "Possiamo distruggervi in una notte". Il giorno della Luna, il passaggio ravvicinato di Artemis II #ANSA x.com