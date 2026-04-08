Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 8 aprile 2026

Oggi nelle edicole italiane sono disponibili le prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Tra queste troviamo Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, tutte dedicate alle notizie sportive più recenti e ai principali eventi in corso. Le copertine mostrano immagini e titoli che riassumono gli avvenimenti più rilevanti del giorno, offrendo una panoramica immediata sulle tematiche sportive attuali.

Calciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio al doppio addio in estate: anche Ugarte ha le valigie in mano! Bastoni Barcellona, le contropartite la chiave per sbloccare l’affare? Svelata la posizione dell’Inter Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Ranking UEFA: la corsa al quinto posto in Champions League e la situazione dell’Italia. Cosa è cambiato dopo la notte europea Simeone in memoria di Lucescu: «Ho un grande ricordo di lui come persona e come allenatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 8 aprile 2026 Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 2 aprile 2026 Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 3 aprile 2026Calciomercato Milan, nuova concorrente per Goretzka: offerta ricchissima sul tavolo. RASSEGNA STAMPA 8 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 aprile: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di venerdì 3 aprile; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 marzo: la rassegna stampa; Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 3 aprile 2026. Le prime pagine dei quotidiani sportivi: Inter resta ConteVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com Le prime pagine di oggiIl discorso di Trump alla nazione, il razzo su una base italiana in Libano, le dimissioni di Gravina, e il maltempo nell'Italia centrale ... ilpost.it Buongiorno, le prime pagine di oggi: "Tutto dice Conte", "Ecco lo scandalo", "Ora servono le Spallettate" #8aprile x.com Le prime pagine dei quotidiani trentini in edicola oggi, mercoledì 8 aprile 2026. La rassegna stampa con le ultime notizie dal Trentino Alto Adige in onda nel giornale radio regionale (7.18 Radio1 Rai) e a Buongiorno Regione (7.30 Rai3). - facebook.com facebook