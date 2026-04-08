Laboratorio pazzo comico

Venerdì sera si terrà un evento dal tono decisamente scherzoso e coinvolgente, dedicato a chi ama divertirsi e ridere in compagnia. L’appuntamento si svolge in presenza e promette una serata all’insegna della comicità e della creatività, con un mix di momenti divertenti pensati per intrattenere il pubblico. L’organizzazione invita tutti a partecipare a questa esperienza in cui il sorriso è garantito.

Un appuntamento folle e divertente dove risate e creatività si fondono in un mix esplosivo!LAB PAZZO COMICOPreparatevi a una serata esplosiva di risate con LAB PAZZO COMICO! Un evento in presenza dove il divertimento è protagonista assoluto. Vieni a scoprire sketch esilaranti, situazioni folli e. 🔗 Leggi su Baritoday.it Psychically Possible | Short Comic Animation #755