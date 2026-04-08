La programmazione della settimana alla Sala Cinema Civica Fronte del Porto
Ricca settimana alla sala cinema civica Fronte del Porto: alle consuete rassegne già in corso, si somma il programma FP Kids pensata per bambini, bambine, ragazzi, ragazze e famiglie.Giovedì 9 aprileLa programmazione settimanale si apre dunque giovedì 9 aprile alle 18 con la replica di “Quattro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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ZONE D’OMBRA CONTINUA LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DELLA BIBLIOTECA Mercoledì 25 marzo ore 20:45 Sala Civica Castello Oldofredi, Iseo Il nono appuntamento di “ZONE D’OMBRA. Fede, identità e maschere sociali nell’età dell’incertezza” p - facebook.com facebook