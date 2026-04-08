In queste settimane si parla di un possibile ritorno di Kim nel campionato di Serie A. Dopo voci e indiscrezioni, è arrivato un annuncio ufficiale che conferma il suo rientro nel torneo italiano. La notizia ha suscitato molta attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre i dettagli sul trasferimento e le modalità di ritorno non sono ancora stati divulgati. Kim torna così a giocare in Italia dopo un periodo fuori dal massimo campionato.

Si continua a parlare in queste settimane di un ritorno di Kim nel campionato di Serie A: ecco le ultimissime. Nella stagione 20222023 ha conquistato lo scudetto con il Napoli venendo nominato come miglior difensore del campionato di Serie A e ora, a distanza di tre anni, Kim Min-jae potrebbe tornare a giocare in Italia. Il centrale sudcoreano classe ’96 gioca poco al Bayern Monaco e, dunque, non è da escludere un suo addio alla Bundesliga al termine della stagione in corso. Kim (Ansa Foto) – calciomercato.it A fare chiarezza sul suo futuro è lo stesso calciatore originario di Tongyeong nel corso di un’intervista rilasciata a “Internews.it”: “ Inter, Juventus e Milan siano sulle mie tracce? Posso dire che l’esperienza al Napoli è stata davvero positiva per me e la ricordo con grandissimo piacere. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Kim di nuovo in Serie A: c’è l’annuncio ufficiale sul ritorno

Napoli scatenato, ritorno di fiamma per un esterno e nuovo obiettivo in Serie A: l’annuncioIl Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato, seguendo più profili ma mantenendo una linea chiara.

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