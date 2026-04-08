Iremiresire

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Movida sicura? Ci pensano loro: 15 mila euro, du’ etilometri e tanta buona volontà Saione “un è il Bronx”. ma ci manca poco: Menchetti scopre l’America (e pure il Pionta) “We Want Miles!”: il jazz internazionale accende il Teatro Petrarca di Arezzo Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Iremiresire