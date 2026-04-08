Inter Roma il retroscena di Bordocam | cosa è successo sul primo gol di Lautaro La ricostruzione

Durante la diretta dal Bordocam di DAZN, sono emersi dettagli sul primo gol di Lautaro Martinez durante la partita tra Inter e Roma. Secondo quanto riportato, subito dopo la marcatura sono state mostrate immagini che evidenziano alcune dinamiche e movimenti dei giocatori coinvolti. La ricostruzione si concentra su quanto avvenuto immediatamente prima e dopo il gol, senza includere commenti o analisi di tipo soggettivo.

di Alberto Petrosilli Inter Roma, primi retroscena dal Bordocam di DAZN: cosa è successo dopo il primo gol di Lautaro Martinez. La ricostruzione. L’ Inter di Cristian Chivu mette subito le cose in chiaro nel big match del 5 aprile contro la Roma, impiegando appena 51 secondi per sbloccare la sfida di San Siro. Una fiammata travolgente di Marcus Thuram ha propiziato la rete di Lautaro Martinez, che festeggia il rientro dall’infortunio con il gol numero 172 della sua carriera nerazzurra, blindando la corsa scudetto. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Roma, il gol di Lautaro dopo 50 secondi. I particolari svelati da BordoCAM su DAZN raccontano un clima di estrema concentrazione: mentre lo stadio esplodeva, Francesco Acerbi ha scelto di non esultare, chiedendo calma ai compagni per mantenere alta la guardia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma, il retroscena di Bordocam: cosa è successo sul primo gol di Lautaro. La ricostruzione Inter Roma, spunta il retroscena di Dazn su Bastoni: ecco cosa è successo dopo il cambio e c’è lo zampino di Lautaro MartinezMercato Milan, svolta in difesa: Allegri punta tutto sul difensore dell’Atalanta. Palestra Cagliari, primo gol in Serie A per il gioiello classe 2005. Cosa è successo contro la Fiorentina, la ricostruzioneMercato Lazio, interviene Sarri: «Romagnoli è un giocatore irrinunciabile, punto!». Temi più discussi: Retroscena Inter, la mossa a sorpresa della squadra prima della sfida con la Roma; Inter-Roma tra Scudetto, Champions e mercato: il retroscena che lega Frattesi e Koné; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Inter, il grande retroscena sul confronto: Lautaro e Calhanoglu in spogliatoio hanno detto…. Esultanza sfrenate durante Inter-Roma: spunta il motivo in un retroscenaNella vittoria rotonda per 5-2 ottenuta dall’ Inter contro la Roma la domenica di Pasqua, una delle cose saltate maggiormente agli occhi di molti sono state le esultanze molto sentite e partecipate da ... passioneinter.com Inter Roma, Alessandro Bastoni protagonista nel post?cambio a San Siro: il curioso retroscena raccontato da DAZNInter Roma, Alessandro Bastoni protagonista nel post?cambio a San Siro: il curioso retroscena raccontato da DAZN ... calcionews24.com Inter-Roma: l’emozione di Barella e di tutti i suoi compagni dopo il gol (‘Bordocam’) x.com Sono stato ospite a San Siro in occasione della partita Inter - Roma di campionato. Ora, al di là del risultato, e del fatto che a volte non vedere ha comunque i suoi vantaggi, sono grato al presidente Marotta per l’invito e l’accoglienza. Lui sa benissimo che sono - facebook.com facebook