Inter Roma il retroscena di Bordocam | cosa è successo sul primo gol di Lautaro La ricostruzione

Da internews24.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la diretta dal Bordocam di DAZN, sono emersi dettagli sul primo gol di Lautaro Martinez durante la partita tra Inter e Roma. Secondo quanto riportato, subito dopo la marcatura sono state mostrate immagini che evidenziano alcune dinamiche e movimenti dei giocatori coinvolti. La ricostruzione si concentra su quanto avvenuto immediatamente prima e dopo il gol, senza includere commenti o analisi di tipo soggettivo.

di Alberto Petrosilli Inter Roma, primi retroscena dal Bordocam di DAZN: cosa è successo dopo il primo gol di Lautaro Martinez. La ricostruzione. L’ Inter di Cristian Chivu mette subito le cose in chiaro nel big match del 5 aprile contro la Roma, impiegando appena 51 secondi per sbloccare la sfida di San Siro. Una fiammata travolgente di Marcus Thuram ha propiziato la rete di Lautaro Martinez, che festeggia il rientro dall’infortunio con il gol numero 172 della sua carriera nerazzurra, blindando la corsa scudetto. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Roma, il gol di Lautaro dopo 50 secondi. I particolari svelati da BordoCAM su DAZN raccontano un clima di estrema concentrazione: mentre lo stadio esplodeva, Francesco Acerbi ha scelto di non esultare, chiedendo calma ai compagni per mantenere alta la guardia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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