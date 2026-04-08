Il minareto di Jam | la torre più solitaria del mondo si erge nel silenzio dell’Afghanistan
Il minareto di Jam si trova in una regione remota dell’Afghanistan, in una zona montuosa della provincia di Ghor. La torre si staglia isolata nel paesaggio arido, circondata da gole di pietra calcarea. Per arrivarci, si percorrono strade sterrate e sentieri impervi, spesso attraversando zone dove il vento porta l’odore di neve anche durante i mesi caldi. La torre risale a circa otto secoli fa e si distingue per la sua posizione isolata.
C’è un luogo in Afghanistan dove il tempo sembra essersi fermato a otto secoli fa. Per raggiungerlo bisogna attraversare la provincia di Ghor, arrampicarsi su strade che non sono strade, insinuarsi tra gole di pietra calcarea dove il vento porta odore di neve anche d’estate. Poi, improvvisamente, alla confluenza del fiume Hari-rud con il piccolo affluente Jam — a 1.900 metri di quota, circondato da montagne che si alzano fino a 2.400 metri — appare lui: il Minareto di Jam. Sessantacinque metri di mattoni cotti, calligrafia islamica e geometrie perfette che sfidano il cielo dell’Hindu Kush. Nessun villaggio nelle vicinanze. Nessun turista in fila. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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