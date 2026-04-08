Il mercato immobiliare La provincia va controcorrente Prezzi in calo ma non ovunque
Nel mercato immobiliare delle Marche, la provincia di Macerata si distingue per aver registrato una diminuzione dei prezzi delle abitazioni, a differenza del resto della regione che ha aperto il 2026 con un leggero incremento. Mentre in molte aree i valori immobiliari sono in lieve crescita, a Macerata si osserva un trend opposto, con i prezzi in calo. Questa particolarità rende la provincia unica in un contesto regionale generalmente stabile o in aumento.
Macerata va controcorrente: mentre nelle Marche il mercato immobiliare apre il 2026 con un lieve segno positivo, il Maceratese resta l’unica provincia in tutta la regione dove i prezzi delle abitazioni arretrano. È questo il dato più netto che emerge dall’ultimo report di Idealista relativo al primo trimestre dell’anno: in regione i valori crescono dello 0,9% e il prezzo medio si attesta a 1.499 euro al metro quadro, ancora sotto la media nazionale di 1.891 euro, ma in provincia si registra una flessione dell’1,8%, con un valore medio di 1.264 euro al metro quadro, tra i più bassi delle Marche insieme a Fermo. Il dato distingue nettamente il territorio dal resto della regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Immobiliare: la provincia di Rimini resta la più cara per comprare casa, ma i prezzi calano in città
Il mercato immobiliare : "Compravendite, si consolida la ripresa . E aumentano i prezzi"Nel corso del 2025, il mercato residenziale di Modena ha consolidato la ripresa avviata nell’anno precedente.
Temi più discussi: Nomisma: le previsioni immobiliari fino al 2028 (e cosa succederà con la guerra); Il mercato immobiliare bresciano corre: crescono vendite e prezzi; Affitti, Milano è la città più cara: la classifica aggiornata dei prezzi e i quartieri più cari (più uno economico); Ai Campi Flegrei si muove anche il mercato immobiliare.
Dove comprare casa a Palermo, la nuova geografia dei prezzi: i quartieri che volano e dove il mattone è in crisiIl mercato immobiliare del capoluogo è in crescita ma molto frammentato, con gli acquirenti attratti dalle zone emergenti. Dossier fa un'analisi delle aree in cui i prezzi sono aumentati, quelle che v ... palermotoday.it
Milano: prezzi record a 5.645€ al mq, ma l’inflazione energetica frena la corsa ai mutuiIl mercato immobiliare tiene ma la classe media si sposta in provincia. Rho e Rozzano alternative a 2.500 euro. Ombra del conflitto sui tassi. it.benzinga.com
L’economista Simoni: “Se i prezzi salgono ancora la Bce dovrà agire sui tassi. Gli Usa hanno rotto il patto di fiducia con gli alleati. E questo ha un costo” Leggi l'articolo #recessione - facebook.com facebook
Negli Stati Uniti i prezzi della benzina sono sempre più vicini ai massimi toccati nel 2022, nel corso della peggiore crisi energetica dal 1973. Quel che è peggio: i prezzi del diesel, il carburante con cui si muovono le merci, sono ormai agli stessi livelli del x.com