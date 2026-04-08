Nel mercato immobiliare delle Marche, la provincia di Macerata si distingue per aver registrato una diminuzione dei prezzi delle abitazioni, a differenza del resto della regione che ha aperto il 2026 con un leggero incremento. Mentre in molte aree i valori immobiliari sono in lieve crescita, a Macerata si osserva un trend opposto, con i prezzi in calo. Questa particolarità rende la provincia unica in un contesto regionale generalmente stabile o in aumento.

Macerata va controcorrente: mentre nelle Marche il mercato immobiliare apre il 2026 con un lieve segno positivo, il Maceratese resta l’unica provincia in tutta la regione dove i prezzi delle abitazioni arretrano. È questo il dato più netto che emerge dall’ultimo report di Idealista relativo al primo trimestre dell’anno: in regione i valori crescono dello 0,9% e il prezzo medio si attesta a 1.499 euro al metro quadro, ancora sotto la media nazionale di 1.891 euro, ma in provincia si registra una flessione dell’1,8%, con un valore medio di 1.264 euro al metro quadro, tra i più bassi delle Marche insieme a Fermo. Il dato distingue nettamente il territorio dal resto della regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mercato immobiliare. La provincia va controcorrente. Prezzi in calo, ma non ovunque

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