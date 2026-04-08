Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative al triennio 202628. Gli elenchi sono stati resi disponibili e riguardano sia le assegnazioni di metà dei posti disponibili, sia le supplenze temporanee. Alcune sezioni delle graduatorie risultano ancora vuote, segnalando la mancanza di iscritti in determinate discipline o aree geografiche. La procedura interessa gli insegnanti in attesa di aggiornamento o inserimento.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Emanato decreto su aggiornamento delle graduatorie dei docentiE' stato emanato il decreto del Presidente della Regione numero 300 del 9 gennaio concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della Regione Valle ... ansa.it

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Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai bandi dell’Intervento “Insediamento giovani agricoltori” e “Insediamento nuovi agricoltori” per lo @SvilRurSicilia della #RegioneSiciliana. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia @LucaSa x.com