Fiat 600 | nuovo motore Turbo benzina da 100 CV

Una nuova versione della Fiat 600 è stata annunciata, dotata di un motore turbo benzina da 100 cavalli. La casa automobilistica ha deciso di ampliare l’offerta del modello, rivolta a chi preferisce un’auto con motore a benzina e caratteristiche più tradizionali. La versione si rivolge a un pubblico interessato a un’auto più accessibile e facile da guidare. La presentazione avviene in un momento di attenzione verso le alternative di alimentazione.

(Adnkronos) – La famiglia Fiat 600 si arricchisce con una nuova versione a benzina che punta a intercettare un pubblico alla ricerca di una guida più tradizionale e accessibile. Accanto alle varianti elettrica e ibrida, debutta la Fiat 600 benzina Turbo 100, una proposta che amplia ulteriormente l’offerta del modello. Con questa introduzione, il marchio rafforza la propria strategia orientata alla diversificazione delle motorizzazioni, offrendo soluzioni capaci di adattarsi a esigenze differenti. La nuova Fiat 600 Turbo 100 si rivolge in particolare a chi predilige un rapporto diretto con la guida, grazie alla combinazione tra motore termico e cambio manuale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Fiat 600: arriva il motore a benzina da 100 Cv con cambio manuale, prezzi e dettagliDopo aver debuttato sul mercato in versione elettrica ed ibrida nel 2023, e facendo registrare dati di vendita ben al di sotto delle aspettative, la... Fiat 600 Turbo: 100 CV, 18.950€ e consegne da giugnoLa gamma della Fiat 600 si amplia oggi con l’arrivo di una motorizzazione termica, un motore turbo benzina da 100 CV che parte da 18. FIAT 600 1.2 hybrid La Prima 110cv Temi più discussi: FIAT lancia la nuova 600 benzina Turbo 100; Fiat 600 Turbo benzina 100 CV: tutti i prezzi della versione con cambio manuale | Quattroruote.it; Fiat 600 con motore Turbo 100 e cambio manuale: specifiche e prezzo; Fiat 600 a benzina: nuovo motore 1.2 Turbo 100 CV con cambio manuale. Fiat 600: nuovo motore Turbo benzina da 100 CVFiat 600 Turbo 100: motore 1.2 da 101 CV, cambio manuale e prezzo da 18.950 euro con rottamazione e finanziamento ... adnkronos.com Fiat 600 benzina Turbo 100: la nuova motorizzazione da 100 CV con cambio manualeFiat amplia la gamma 600 con il nuovo motore benzina Turbo 100 CV e cambio manuale a 6 marce, con prezzi a partire da 18.950 euro. quotidianomotori.com Fiat 600 del 2010 PARI AL NUOVO! Una Fiat 600 di 16 anni fa con soli 23.000 km... praticamente uscita dalla concessionaria oggi! L'avreste mai detto #AutoUsate #Fiat600 #AutoClassiche #MacchineUsate #Motori - facebook.com facebook Stellantis annuncia una nuova espansione dell'impianto Fiat in Algeria. Aumento della produzione annua a 135 mila veicoli entro 2028 e 1000 nuovi posti di lavoro #ANSAmotori #ANSA x.com