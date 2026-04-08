Del Piero analizza | In Italia vogliamo giocatori grandi grossi e veloci Calcio in crisi? Bisogna partire da un presupposto

Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus e della nazionale, ha commentato la situazione del calcio in Italia durante un'intervista a Sky Sport. Ha sottolineato come si vogliano giocatori grandi, fisici e veloci, e ha affrontato il tema della crisi del settore. L’ex attaccante ha anche proposto alcune riflessioni e possibili soluzioni per il futuro del calcio italiano.