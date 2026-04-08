Del Piero analizza | In Italia vogliamo giocatori grandi grossi e veloci Calcio in crisi? Bisogna partire da un presupposto
Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus e della nazionale, ha commentato la situazione del calcio in Italia durante un'intervista a Sky Sport. Ha sottolineato come si vogliano giocatori grandi, fisici e veloci, e ha affrontato il tema della crisi del settore. L’ex attaccante ha anche proposto alcune riflessioni e possibili soluzioni per il futuro del calcio italiano.
Spalletti Juve, ci siamo per il rinnovo: c’è la data per l’annuncio! Subito pronti due regali dal mercato? Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla Roma: «Non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve! Mancano cinque titolari per colmare il gap» Milan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto. Leao? Vada a giocare altrove.Ecco chi vedrei bene in rossonero» Bologna, Lucumì rivela: «Contro l’Aston Villa non siamo favoriti ma vogliamo superare le aspettative. A volte sbaglio per superficialità, ecco la verità sul mio rinnovo» Del Piero analizza: «In Italia vogliamo giocatori grandi, grossi e veloci. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Temi più discussi: Del Piero, il durissimo sfogo sull'Italia: Non bisogna pensare solo a salvarsi il c...; Ripartenza Italia, lo sfogo di Del Piero: Serve progettualità, non pensare solo a salvarsi il c**o; Del Piero duro: Crollo Italia? Serve qualcosa di più che pensare solo a salvarsi il c**o; Del Piero senza freni: Solo a salvarsi il c***!. Juve e…dati: quella mano in fronte dice tutto.
Del Piero, il durissimo sfogo sull'Italia: Non bisogna pensare solo a salvarsi il c...Del Piero continua nella sua analisi: I problemi sono nei settori giovanili, ma anche in stadi e investimenti. Dipende da tante persone: dai presidenti in giù, dirigenti e allenatori. Dobbiamo fare ... corrieredellosport.it
Del Piero: In Nazionale andavamo col caschetto. 3-5-2? Chi vince gioca a quattro dietroL'ex attaccante Alessandro Del Piero ha parlato a Sky Sport, soffermandosi inevitabilmente sulla crisi del calcio in Italia: In questi giorni. m.tuttomercatoweb.com
Alex #DelPiero ha analizzato con lucidità ai microfoni di Sky il momento attuale del movimento calcistico italiano «In Italia cerchiamo solo fisicità e velocità, ma abbiamo perso l'occhio sul talento e sulla tecnica che ci hanno sempre contraddistinto», ha s - facebook.com facebook
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