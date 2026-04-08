Le compagnie aeree affrontano un periodo di difficoltà a causa della crisi del cherosene, con tempi stimati di mesi prima di tornare alla normalità. Nonostante la recente tregua tra Iran e Stati Uniti abbia portato a una riapertura parziale dello stretto di Hormuz, le prospettive rimangono incerte. La situazione influisce sui costi e sulla disponibilità di carburante, creando tensioni nel settore del trasporto aereo.

Nonostante la tregua tra Iran e Usa, che ha permesso una riapertura parziale dello stretto di Hormuz, le compagnie aeree non sono ottimiste per il futuro. Willie Walsh, direttore generale della International Air Transport Association (Iata) ha avvisato che per tornare alla normalità potrebbero volerci dei mesi. Sono i grandi gruppi, come Lufthansa e AirFrance-Klm, a essere maggiormente esposti all’instabilità in Medio Oriente, almeno per quanto riguarda le compagnie europee. Le low cost, per varie ragioni, dovrebbero riuscire a reagire meglio alla crisi, anche se la situazione dovesse precipitare nuovamente. Ci vorranno mesi perché i voli tornino alla normalità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crisi cherosene aerei, le compagnie a rischio: “Mesi per tornare alla normalità”

Crisi carburante aerei, con il cherosene scarso voli per l’estate a rischio cancellazioniC’è una data che, in queste settimane, sta circolando con una certa inquietudine tra le compagnie aeree europee: 9 aprile 2026.

Voli aerei, quali destinazioni sono a rischio con la crisi del cherosene e quali conviene prenotare subitoIl 9 aprile segna una data spartiacque per il trasporto aereo europeo: è il giorno indicato come possibile punto di arrivo degli ultimi carichi...

Aéroport d’Orly : Les Coulisses d’une Réouverture Hors Norme – Documentaire Aviation- GPN

Temi più discussi: Crisi carburante per gli aerei, voli a rischio da maggio se la guerra prosegue; Aerei a terra e voli cancellati? Cosa c'è di vero sulla crisi del cherosene (alla vigilia delle vacanze estive); L'ultimo carico di cherosene per l'Europa arriva il 9 aprile: il rischio di voli cancellati quest'estate; Crisi carburante aerei, con il cherosene scarso voli per l’estate a rischio cancellazioni.

Crisi cherosene aerei, le compagnie a rischio: Mesi per tornare alla normalitàLa tregua tra Usa e Iran non rassicura le compagnie aeree e la Iata avverte che per riprendersi dalla crisi potrebbero volerci mesi ... quifinanza.it

Compagnie aeree tagli ai voli per crisi del carburante e timori sull’ultimo carico di cheroseneCrisi del cherosene, voli europei a rischio per la guerra in Iran La prosecuzione della guerra tra Iran, Usa e Israele e la chiusura dello Stretto di ... assodigitale.it

Carburante, ecco le strategie delle compagnie: dai tagli dei voli agli aumenti dei prezzi dei biglietti I vettori si attrezzano contro i rincari del cherosene e contro il rischio di possibili carenze di fornitura legate alla crisi in Medio Oriente - facebook.com facebook

#Italia / #Napoli - Crisi cherosene in Italia, ma Napoli resta fuori: «Nessuna limitazione a Capodichino» #Cronaca #Attualità #Capodichino #Aeroporti #Carburante #Voli #Gesac #Viaggi #Pasqua #NanoTV x.com