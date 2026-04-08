Costo immatricolazione auto | quanto si spende e procedura?

L’immatricolazione di un’auto rappresenta il primo passaggio per poter circolare con un veicolo nuovo. I costi obbligatori variano in base al tipo di auto, come quella importata, nuova o da reimmatricolare. La procedura prevede il pagamento di alcune tasse e pratiche burocratiche specifiche. In questo articolo vengono illustrati i costi e le differenze tra le varie tipologie di immatricolazione.

L’ immatricolazione auto è il primo passo per mettere un’auto nuova su strada. Ma quanto costa? Ecco tutti i costi obbligatori, la procedura e le differenze tra auto nuova, importata e reimmatricolazione. L’immatricolazione di un’auto nuova in Italia costa in media tra 350€ e 600€, a cui si aggiungono IPT (variabile per provincia) e il costo delle targhe. Se compri in concessionaria, è tutto incluso nel prezzo finale. Costi immatricolazione auto nuova 2026. Voce Costo Imposta Provinciale Trascrizione (IPT) 150-250€ (varia per provincia e kW) Emolumenti ACI 27€ Diritti Motorizzazione 10,20€ Targhe 41,78€ Carta di circolazione 10,20€ Bolli e marche ~48€ Totale 290-590€ Se compri dal concessionario, questi costi sono inclusi nella “messa su strada” indicata nel preventivo. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Passaggio di proprietà auto: come funziona nel 2026 e quanto si spende davveroL'acquisto di un'auto usata non si esaurisce con una stretta di mano, un bonifico e la consegna delle chiavi.

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HONDA NC 750 X DCT € 8.990,00 PIU' COSTO IMMATRICOLAZIONE: € 300,00 DATI TECNICI CILINDRATA: 745 CC CILINDRI: 2 CAVALLI: 58,6 CV PESO: 214 KG LUNGHEZZA: 2.210 MM ALTEZZA SELLA: 800 MM GARANZIA: 72 MESI PRONTA CONSEG - facebook.com facebook