Il Ghost Murmur è una tecnologia che ha permesso di salvare la vita a un pilota statunitense in Iran. Secondo le fonti, si tratta di un sistema che consente di percepire voci o segnali simili a suoni provenienti da lontano, come se si ascoltassero in uno stadio. La tecnologia è stata utilizzata durante un’emergenza, contribuendo a mantenere il pilota in vita fino all’arrivo dei soccorsi.

Finché il cuore batte c’è ancora speranza. E questo è quanto mai vero con il “ Ghost Murmur “, una tecnologia mai sperimentata prima d’ora che ha permesso alla Cia di rintracciare, localizzare e salvare il pilota dell’F-15 abbattuto in Iran nei giorni scorsi: un segnale debole come il battito cardiaco, che può essere misurato solo in ambiente ospedaliero, è ora rilevabile anche in un ambiente incontaminato. Sviluppata da Skunk Works – divisione di sviluppo avanzato del colosso aerospaziale Lockheed Martin – questa innovazione si affida principalmente alla magnetometria quantistica a lungo raggio che rileva l’ impronta elettromagnetica del battito cardiaco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cos’è il Ghost Murmur, la super tecnologia che ha salvato il pilota Usa in Iran: “Come sentire una voce in uno stadio”

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Cantautrice delicata, sincera e forte nella sua semplicità. Bambina è stata ospite dell’appuntamento del mese di marzo di Murmurè Showcase, a Roma, e noi non potevamo certo perdere l’occasione di mettere sotto torchio l’artista… “IN 4QUARTI”! #4quarti - facebook.com facebook