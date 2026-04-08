Negli ultimi giorni si sono susseguite voci riguardo a un possibile ritorno di Antonio Conte come allenatore della Nazionale italiana. Tuttavia, un giornalista ha dichiarato di non essere più in grado di spiegare chiaramente la situazione. La questione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, alimentando discussioni sul futuro della squadra e sulle eventuali scelte di gestione. La situazione rimane ancora incerta e senza annunci ufficiali.

Negli ultimi giorni il nome di Antonio Conte è tornato con forza accostato alla panchina della Nazionale italiana, alimentando discussioni e aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. A intervenire però è stato Ivan Zazzaroni, che ha voluto chiarire la situazione con parole nette. Il direttore del Corriere dello Sport ha ridimensionato le voci, spiegando come non ci siano le condizioni reali per un accordo. Un tema che resta centrale nel dibattito sul futuro della Nazionale e sulle scelte della FIGC. Le parole di Zazzaroni sul caso Conte. Ivan Zazzaroni ha preso posizione in modo diretto sul possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte in Nazionale, Zazzaroni smentisce tutto? “Non so più in che lingua dirvelo”

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