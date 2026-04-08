Come apparecchiare la tavola con i colori pastello per la primavera

Da vanityfair.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della primavera, molte persone scelgono di decorare la tavola con tonalità pastello, creando atmosfere delicate e fresche. Le stoviglie, le posate e gli accessori vengono selezionati in colori come rosa cipria, azzurro chiaro, verde menta e giallo pallido, per riflettere la stagione. La disposizione degli elementi si concentra sulla armonia tra le sfumature, con l’obiettivo di rendere l’ambiente accogliente e esteticamente piacevole.

Le temperature miti e le giornate sempre più lunghe, quindi, sono l'occasione perfetta per ritrovarsi con amici e parenti per un pranzo o una cena, e per questo apparecchiare e decorare la tavola proprio con i colori desaturati è una scelta da non sottovalutare. Scegliere una tavola pastello, non è solo una scelta raffinata ed elegante, che non si priva di essere anche giocosa, ma può significare anche apprezzare con gusto le stoviglie, le posate, gli strumenti e gli elementi da sala e cucina di alcune delle tonalità più amate e richieste. Il rosa chiaro, il giallo canarino, il pesca, il verde menta, l'azzurro cielo, il lilla ma... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Come apparecchiare la tavola con i colori pastello per la primavera

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