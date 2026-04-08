Claudio Bisio ritorna in televisione interpretando un nuovo ruolo in una serie ambientata in un’area montuosa. L’attore aveva già partecipato a due film di successo con Valentina Lodovini, interpretando personaggi in commedie che hanno avuto una buona accoglienza. La nuova produzione vede Bisio impegnato in una storia ambientata in un contesto rurale, con riprese svolte in una zona dell’Appennino.

Diversi anni fa, Claudio Bisio e Valentina Lodovini conquistarono il pubblico con le commedie Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. Ora, i due attori tornano insieme sul piccolo schermo in una nuova serie Rai, Uno Sbirro in Appennino, disponibile da giovedì 9 aprile, che avrebbe potuto ironicamente chiamarsi Bentornato al Nord. In questa produzione, Bisio veste i panni di Vasco Benassi, un commissario con una carriera lunga e consolidata alle spalle. Per una sorta di “punizione”, viene rispedito al mittente, tornando nel suo paese d’origine, l’immaginario borgo di Muntagò. Dopo anni trascorsi in città, Vasco deve fare i conti con un mondo ormai cambiato, fatto di tradizioni, piccoli drammi quotidiani, spopolamento e legami familiari da recuperare. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Claudio Bisio torna sul piccolo schermo con Uno Sbirro in Appennino

‘Uno sbirro in Appennino’ con Claudio Bisio: cast, trama e quando in tv‘Uno sbirro in Appennino‘ è la nuova fiction di Rai1 che vede come protagonista Claudio Bisio.

Chi è Chiara Celotti, l’attrice con Claudio Bisio in “Uno sbirro in Appennino”«Nel cast si è respirato un ottimo clima: ci si mandava sempre a quel paese con il sorriso…».

Temi più discussi: Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio; Claudio Bisio e l'amore per la moglie: Senza di lei sarei perso. Il retroscena sui figli e quel 'no' di cui si pente; Uno sbirro in Appennino, poliziotto imperfetto e umano: Claudio Bisio torna in tv tra giallo e sentimenti.

Claudio Bisio affronta un passato che non perdona, tra segreti e silenzi: scoppia il caso su RaiPlayUno Sbirro in Appennino segna il ritorno di Claudio Bisio in una serie che unisce radici e misteri: debutto in anteprima su RaiPlay prima della messa in onda. libero.it

Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio BisioArriva sul piccolo schermo una nuova produzione destinata alla prima serata di Rai 1: Uno sbirro in Appennino, serie televisiva che segna il ritorno da protagonista di Claudio Bisio. L’attore, noto pe ... tg24.sky.it