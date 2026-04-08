Negli ultimi tempi, il settore delle criptovalute in Africa ha registrato un rapido aumento di attività on-chain, superando i 205 miliardi di dollari. Parallelamente, sono state introdotte nuove leggi che regolamentano gli asset digitali, portando a un cambiamento nelle norme di settore. Un'azienda del settore ha pubblicato un'analisi dettagliata sull'espansione di questi strumenti, evidenziando l’impegno nel proporre soluzioni tecnologiche mirate a favorire lo sviluppo economico digitale nel continente.

Ripple ha pubblicato un’analisi dettagliata sull’espansione degli asset digitali in Africa, evidenziando come l’evoluzione delle norme legislative stia spingendo l’azienda a proporre soluzioni tecnologiche per sostenere la crescita economica digitale del continente. Il documento rivela che circa otto paesi africani hanno già implementato regolamenti specifici per le criptovalute, mentre diverse altre nazioni stanno lavorando alla creazione di quadri normativi formali. Questo movimento legislativo sta alimentando un incremento tangibile delle attività on-chain e degli utilizzi pratici dei beni digitali in tutta l’area. L’impatto di questa tendenza è visibile nei numeri: tra luglio 2024 e giugno 2025, l’Africa sub-sahariana ha registrato un valore on-chain superiore ai 205 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom crypto in Africa: 205 miliardi on-chain e nuove leggi

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