Beautiful streaming replica puntata 8 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 8 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata della soap americana Beautiful. Nella scena, Poppy ricorda la discussione avuta con Tom, convinta di essere il vero padre di Luna. Tom, invece, è morto la sera precedente durante un concerto nel locale chiamato “Il Giardino”. La puntata è disponibile in streaming come replica su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 8 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna ancora ignara che Tom è morto la sera prima durante un concerto a “Il Giardino”, Poppy ripensa alla discussione avuta con lui, convinto di essere il vero padre di Luna. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 8 aprile 2026 | Video Mediaset Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 3 aprile 2026 | Video Mediaset Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 1° aprile 2026 | Video Mediaset Temi più discussi: Beautiful: Giovedì 2 aprile Video; Beautiful: Domenica 5 aprile Video; Beautiful streaming, replica puntata 4 aprile 2026 | Video Mediaset; Beautiful streaming, replica puntata 3 aprile 2026 | Video Mediaset. Beautiful streaming, replica puntata 6 aprile 2026 | Video Mediaset0Replica puntata Beautiful del 6 aprile 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Beautiful streaming, replica puntata 27 marzo 2026 | Video Mediaset0Replica puntata Beautiful del 27 marzo 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Ieri, per Mediaset - TG4, al Cimitero delle Porte Sante di Firenze per ricordare "Amici miei" insieme ad Alessandro Calonaci. Video backstage di Rossella Russo Conte Mascetti - facebook.com facebook