A Capaccio nasce ‘Destinazione Borghi’ 50 Comuni coinvolti

A Capaccio è stato annunciato il progetto “Destinazione Borghi”, che coinvolge 50 comuni della regione. Il percorso comprende 10 itinerari distinti, con un programma di 48 giornate dedicate ai viaggi. Sono state realizzate oltre 1.000 fotografie e 10 cortometraggi documentari, che raccontano questa iniziativa. L’obiettivo è promuovere e valorizzare i borghi della Campania Divina attraverso diverse attività di documentazione e scoperta.

Tempo di lettura: < 1 minuto 50 Comuni coinvolti, 10 itinerari, 48 giornate di viaggio, oltre 1.000 fotografie e 10 short video documentari: sono i numeri di “Destinazione Borghi nella Campania Divina”. Il progetto interessa cinquanta piccoli centri della Campania, con un focus sulle aree interne tra Cilento, Sannio, Irpinia e Golfo di Policastro, e propone percorsi tra centri storici, paesaggi rurali, dimore storiche e artigianato locale. “Abbiamo lavorato con i territori per costruire un’offerta che riconosca i borghi come destinazioni”, afferma Mafalda Inglese, amministratore di My Fair. Gli itinerari sono organizzati in dieci percorsi tematici e distribuiti attraverso una piattaforma digitale dedicata, che consente di consultare esperienze e contenuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Capaccio nasce ‘Destinazione Borghi’, 50 Comuni coinvolti 15 comuni, 50 attività: nasce l’Energia Sociale in PiemonteIl 11 aprile il Chierese e l’Alto Astigiano ospiteranno la prima Giornata dell’Energia Sociale. Boom Palestra, trasferimento da 50 milioni: la destinazioneLo seguono i più grandi club italiani e non solo: ecco le ultimissime sul futuro di Marco Palestra, i dettagli.