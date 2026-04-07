Il Consorzio Industriale del Lazio, in collaborazione con Lidl Italia, ha avviato la quinta edizione dell'iniziativa

Il Consorzio Industriale del Lazio, in partnership con Lidl Italia, ha dato il via alla quinta edizione di Un sorriso per i bambini. L’iniziativa prevede la consegna di uova pasquali ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di pediatria tra le province di Roma, Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti. L’operazione si concretizza attraverso la distribuzione di doni pensati per attenuare il peso della permanenza in ospedale. L’obiettivo è portare un momento di serenità e normalità a chi sta affrontando cure mediche, trasformando un semplice regalo in un simbolo di speranza per i bambini e le loro famiglie. Il legame tra impresa e territorio laziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uova di Pasqua per i piccoli pazienti: il Lazio dona un sorriso

Fatebenefratelli, Pasqua di solidarietà: la Curva Sud dona uova ai piccoli pazientiIn occasione della Santa Pasqua, infatti, i supporter giallorossi hanno donato ai bambini tante uova di cioccolato, trasformando una semplice...

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