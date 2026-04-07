Durante una recente intervista, un ex partecipante di Uomini e Donne ha rivelato dettagli riguardanti una discussione con un'altra protagonista del programma. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni tra i fan, che si sono concentrati su le affermazioni fatte su un'altra figura del programma. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, con molti commentatori che hanno commentato le dichiarazioni rilasciate.

Mario Cusitore spiazza i fans di Uomini e Donne per via di alcuni forti dichiarazioni su Ida Platano. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per Lollo Magazine, l’ex volto del trono over ha commentato diversi protagonisti dell’attuale stagione, soffermandosi in particolare sulla ex tronista che ha corteggiato. Claudia Dionigi tradita da Lorenzo Riccardi? Parla l’ex corteggiatrice Le parole di Mario Cusitore dopo Uomini e Donne. Nonostante una nuova attività lavorativa, Mario Cusitore continua a seguire Uomini e Donne e le sue evoluzioni. Nell’intervista, ha dimostrato di essere aggiornato sulle vicende più recenti, intervenendo con opinioni dirette sui protagonisti del programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Mario Cusitore contro Ida Platano: il motivo fa discutere

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: il gesto social che fa sognare i fan di Uomini e DonneDopo anni di tira e molla, Ida Platano torna a interagire sui social con Riccardo Guarnieri.

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Temi più discussi: Uomini e Donne, Mario Cusitore e la frase allucinante su Ida Platano: cosa ha detto; Mario Cusitore contro Ida Platano dopo Uomini e Donne, la frase choc | Ho fatto bene a tradirla; Uomini e Donne, Mario Cusitore al veleno contro Ida Platano dopo il segui sui social a Riccardo Guarnieri; Uomini e donne, le parole al vetriolo di Mario Cusitore per Ida Platano.

Uomini e donne, Mario contro Ida: 'Arrogante, ho fatto bene ad andare al B&B da un'altra'In un'intervista, Mario ha criticato Ida perché non gli avrebbe mai risposto agli auguri: 'Segue Riccardo perché è legata al passato' ... it.blastingnews.com

Uomini e Donne, Mario Cusitore e la frase allucinante su Ida Platano: cosa ha dettoMario Cusitore, ex volto di Uomini e Donne, si lascia andare ad una riflessione allucinante su Ida Platano. comingsoon.it

#UominieDonne: #MarioCusitore commenta l’ultimo gesto social di #IdaPlatano. Nei giorni scorsi, ai followers di Ida Platino, non è affatto sfuggito il fatto che la donna avesse ricominciato a seguire il suo storico fidanzato #RiccardoGuarnieri. Intervistato da #L - facebook.com facebook

Mario Cusitore, ex volto di #uominiedonne, si lascia andare ad una riflessione allucinante su Ida #Platano. x.com