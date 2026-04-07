Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 7 aprile 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 7 aprile 2026 in onda su Canale 5. Il dating show torna dopo la breve pausa delle festività di Pasqua. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal ritorno di Sebastiano. Come reagirà Elisabetta? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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