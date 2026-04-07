Il caos dentro il Consiglio di Amministrazione dell'Università Dante Alighieri ha portato Fratelli d’Italia a chiedere l’allontanamento dell’avvocato Falcomatà, accusato di conflitto di interessi e di aver violato le norme statutarie. La richiesta, formulata dalla coordinatrice del partito a Reggio Calabria, si basa su presunti comportamenti che avrebbero compromesso la regolarità delle decisioni assunte dall’organo universitario. La vicenda ha generato tensioni tra i membri del consiglio e i sostenitori delle diverse forze politiche coinvolte.

Ersilia Cedro, coordinatrice di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria, chiede l’allontanamento immediato dell’avvocato Falcomatà dal Consiglio di Amministrazione dell’Università Dante Alighieri per presunto conflitto d’interessi e violazioni statutarie. Il clima all’interno dell’Ateneo è teso mentre si avvia la procedura burocratica per eleggere un nuovo rettore. Questo passaggio arriva dopo che il Dott. Fulvio Gismondi ha rassegnato le proprie dimissioni, lasciando scoperta la carica massima dell’istituzione. La questione si aggrava a causa della composizione attuale del CdA. Lo scorso dicembre, un’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria ha determinato l’insediamento di un organo amministrativo nuovo e differente, ma tale provvedimento ha natura cautelare e il relativo contenzioso rimane aperto in attesa di ulteriori udienze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Università Alighieri: caos CdA, Fdi chiede testa di Falcomatà

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