Umberto Basilico e l’evoluzione del Dottore Commercialista | da consulente fiscale a partner strategico delle imprese

Negli ultimi anni, il ruolo del dottore commercialista ha subito una trasformazione significativa. Da semplice consulente fiscale, questa figura professionale è diventata un partner strategico per le imprese, grazie all’adozione di strumenti digitali avanzati e a una normativa più complessa. La crescente attenzione alla trasparenza e alla sostenibilità ha portato a un'evoluzione nelle competenze richieste, in un contesto in cui l’organizzazione aziendale si adegua alle nuove esigenze di mercato.

Questo cambiamento è il risultato di una crescente complessità normativa, dell’introduzione di strumenti digitali evoluti e della necessità, sempre più evidente, di garantire trasparenza, sostenibilità e adeguatezza degli assetti organizzativi. In tale scenario, il commercialista assume una funzione multidisciplinare, capace di integrare competenze tecniche, giuridiche ed economiche, accompagnando le aziende non solo nella gestione ordinaria, ma anche nelle scelte strategiche e nelle operazioni straordinarie. All’interno di questo contesto si inserisce il percorso professionale di Umberto Basilico, la cui esperienza rappresenta in modo concreto questa evoluzione. 🔗 Leggi su Citypescara.com Corbello (Odcec Napoli Nord): “Il commercialista è partner strategico per imprese e territorio”AVERSA - «L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord riparte da un percorso avviato già diversi anni fa, nel segno della...