Terra Mater la pittura di Campese e le fotografie di Solarino in mostra a Villa Artieri

Da romatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto nasce da una ricerca condivisa sulle radici e sulla memoria dei luoghi d'origine. Le opere esposte — dipinti e fotografie — non documentano un territorio, ma lo attraversano: paesaggi interiori in cui la terra è matrice di ricordi collettivi e traccia dell'infanzia. Atmosfere rarefatte, silenzi visivi, luci velate costruiscono un immaginario sospeso tra il reale e l'evocato. Campese e Solarino lavorano con strumenti diversi ma convergono verso la stessa domanda: cosa rimane di un luogo quando diventa memoria? Il risultato è una mostra in cui pittura e fotografia si interrogano e si completano, senza sovrapporsi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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