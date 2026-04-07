Terra Mater la pittura di Campese e le fotografie di Solarino in mostra a Villa Artieri

Il progetto nasce da una ricerca condivisa sulle radici e sulla memoria dei luoghi d'origine. Le opere esposte — dipinti e fotografie — non documentano un territorio, ma lo attraversano: paesaggi interiori in cui la terra è matrice di ricordi collettivi e traccia dell'infanzia. Atmosfere rarefatte, silenzi visivi, luci velate costruiscono un immaginario sospeso tra il reale e l'evocato. Campese e Solarino lavorano con strumenti diversi ma convergono verso la stessa domanda: cosa rimane di un luogo quando diventa memoria? Il risultato è una mostra in cui pittura e fotografia si interrogano e si completano, senza sovrapporsi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Terra Mater: a Villa Altieri il dialogo tra pittura e fotografia

Leggi anche: "Radici, fotografie senza tempo": a villa Cattolica, la mostra fotografica di Nunzio Guzzo

Temi più discussi: Terra Mater: a Villa Altieri il dialogo tra pittura e fotografia; Roma: Terra Mater. Francesco Campese e Antonio Solarino - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio; Reggio in movimento tra Pasqua e il weekend: movida, arte e cultura · ilreggino.it; Grottaferrata (RM): Paolo Romani. Ak Yol - Mostra di fotografia nel Lazio.

Terra Mater. Francesco Campese e Antonio SolarinoA Villa Artieri in mostra Francesco Campese e Antonio Solarino tra pittura e fotografia in dialogo tra memoria, radici e paesaggi interiori ... itinerarinellarte.it

Il 1.500, serate sui big dell'arte con Terra MaterNovembre e dicembre, due mesi dedicati alla pittura per l'Associazione Terra Mater. Partirà infatti martedì 14 novembre, per concludersi il 19 dicembre, un ciclo di cinque incontri che si svolgeranno ... ilgazzettino.it

' . Terramater Domenica 5 aprile 2026 Ore 15.15 Tv2000 è visibile sul digitale terrestre canale 28, sul satellite al canale 157 SKY, sulla piattaforma satellitare tivùsat al canal - facebook.com facebook