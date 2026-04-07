Negli ultimi giorni, Nintendo ha rimosso centinaia di livelli creati dagli utenti in Super Mario Maker 2, generando molte reazioni tra i giocatori. La decisione ha coinvolto un numero consistente di contenuti, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni. La notizia ha attirato l’attenzione di chi utilizza la piattaforma, portando a discussioni su quanto avvenga dietro le quinte del popolare videogioco.

Negli ultimi giorni, Nintendo ha avviato una rimozione su larga scala di livelli creati dagli utenti in Super Mario Maker 2, scatenando una vera e propria ondata di polemiche. Le prime stime parlavano di circa 300 contenuti eliminati, ma secondo la community il numero potrebbe aver già superato quota 1.000. Tutti questi livelli sono stati cancellati dai server senza comunicazioni preventive agli autori, creando forte incertezza tra i giocatori. Il motivo principale sarebbe legato alla presenza di contenuti considerati pubblicitari. In molti casi, i livelli includevano hashtag come “#TS” o “#TeamShell”, utilizzati per identificare creazioni legate a una specifica community. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Super Mario Maker 2: Rimossi ceninaia di livelli – cosa sta succedendo davvero

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