Le borse europee aprono senza una tendenza definita, con gli investitori che monitorano attentamente la situazione internazionale, in particolare il rischio legato alla crisi in Iran. Dopo la pausa di Pasqua, i principali listini mostrano una partenza incerta, riflettendo l’incertezza sulla scena globale e le tensioni diplomatiche in corso. La settimana si presenta con un clima di attesa, mentre gli operatori valutano gli sviluppi sul fronte internazionale.

La prima seduta europea dopo la pausa di Pasqua riparte senza una direzione unica e con il barometro dei mercati puntato soprattutto sulla crisi internazionale. A dominare il clima finanziario non è soltanto l’andamento dei listini, ma il peso di una tensione geopolitica che rischia di spostare rapidamente umori, capitali e aspettative. L’apertura contrastata delle Borse del Vecchio Continente racconta infatti una cautela diffusa, mentre gli investitori osservano con crescente attenzione l’avvicinarsi della scadenza dell’ultimatum statunitense all’Iran. Avvio contrastato nelle piazze europee. L’Europa riparte in modo disomogeneo e senza una vera direzione comune. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sulle Borse pesa il rischio Iran, Europa divisa in avvio. Così si presentano i principali listini

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La guerra in Medio Oriente scuote i mercati europei: bruciati 1.100 miliardi, un colpo più duro della crisi del 2022. L’instabilità geopolitica pesa sulle Borse, tra timori e incertezze che si riflettono sull’economia globale. #ANSA x.com