Smart working cosa rischia il datore di lavoro | arrivano arresto e multe fino a 7.500 euro

Da oggi, 7 aprile, sono in vigore nuove sanzioni per le aziende che adottano lo smart working. Le norme prevedono multe fino a 7.500 euro e possibili arresti per chi non rispetta le regole sulla sicurezza dei lavoratori in modalità agile. Le novità sono state introdotte per garantire maggiori controlli e tutela durante l’attuazione di questa modalità lavorativa.

Stanno per entrare in vigore le nuove misure introdotte dalla legge annuale per le piccole e medie Imprese: cosa cambia da martedì 7 aprile, le novità in arrivo A partire da oggi, martedì 7 aprile, arrivano novità sullo smart working: entreranno in vigore nuove sanzioni sulla sicurezza per i lavoratori in modalità cosiddetta "agile". Le misure, introdotte dalla legge annuale per le piccole e medie imprese hanno l'obiettivo di garantire che lo smart working avvenga nel totale rispetto delle tutele previste dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Per questo a rischiare sono i datori di lavoro. Dal punto di vista legislativo, il lavoro agile è inquadrato come una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, definita tramite un accordo bilaterale tra azienda e dipendente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro: cosa rischiano ora i datori di lavoro(Adnkronos) – Novità da domani, martedì 7 aprile, per lo smart working in Italia.

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Prevede più smart working, misure per trattenere i talenti in Italia, l'istituto della “settimana corta” e una valutazione per obiettivi. Tutto quello che c'è da sapere per chi lavora nel settore - facebook.com facebook

Prevede più smart working, misure per trattenere i talenti in Italia, l'istituto della “settimana corta” e una valutazione per obiettivi. Tutto quello che c'è da sapere per chi lavora nel settore x.com