Jannik Sinner ha iniziato bene al Masters 1000 di Montecarlo, vincendo la prima partita. Durante l’evento, il tennista italiano ha scoperto gli avversari nel torneo di doppio, che sono due specialisti molto esperti. Questi giocatori hanno una lunga carriera nel doppio e sono noti per le loro capacità tecniche e tattiche. La competizione prosegue con altri incontri tra i migliori tennisti del circuito.

Jannik Sinner ha esordito con una bella vittoria al Masters 1000 di Montecarlo, regolando il francese Ugo Humbert con uno schiacciante 6-3, 6-0, ma in realtà il numero 2 del mondo aveva già avuto modo di calcare la terra rossa del Principato, vincendo il match di doppio giocato la domenica di Pasqua. Un paio di giorni fa il fuoriclasse altoatesino, in coppia con il belga Zizou Bergs, aveva sconfitto il ceco Tomas Machac e il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 7-5. Il binomio formato per l’occasione aveva così conquistato la qualificazione agli ottavi di finale e il nostro portacolori ha avuto modo di entrare nel ranking ATP di questa specialità, visto che non aveva vinto partite nelle 52 settimane precedenti (ne aveva giocata solo una). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner scopre gli avversari di doppio a Montecarlo: temibili specialisti all’orizzonte

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