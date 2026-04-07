Serie D La Cittadella saluta San Damaso? L’ipotesi è Marzaglia
La Cittadella si prepara ad affrontare le ultime quattro partite di campionato in Serie D, dopo aver perso in casa contro Imola, una sconfitta che ha fatto scivolare la squadra a -3 dalla zona playoff. La squadra potrebbe salutare il campo di San Damaso e spostarsi verso il campo di Marzaglia, in vista delle prossime sfide decisive per l’obiettivo della stagione.
Smaltita la delusione di Imola (in foto), col ko che ha fatto scivolare a -3 la zona playoff, la Cittadella ha 4 gare per cercare una difficile rimonta sul 5° posto. Ma allo stesso tempo la società biancazzurra sta già iniziando a pensare al futuro. L’ingresso in società al fianco di Paolo Galassini, Marco Bombarda e Alberto Benuzzi dell’imprenditore Ali Aden, patron del Terre di Castelli, è un segnale forte per alzare ancora l’asticella dopo i primi due anni di D. E per quanto riguarda il futuro tecnico salvo sorprese si ripartirà dal ds Alberto Biagini e da mister Mattia Gori. Ma c’è anche un altro ambito, quello dell’impianto in cui giocare, su cui la società sta dando il via alle prime manovre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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