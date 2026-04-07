La Cittadella si prepara ad affrontare le ultime quattro partite di campionato in Serie D, dopo aver perso in casa contro Imola, una sconfitta che ha fatto scivolare la squadra a -3 dalla zona playoff. La squadra potrebbe salutare il campo di San Damaso e spostarsi verso il campo di Marzaglia, in vista delle prossime sfide decisive per l’obiettivo della stagione.

Smaltita la delusione di Imola (in foto), col ko che ha fatto scivolare a -3 la zona playoff, la Cittadella ha 4 gare per cercare una difficile rimonta sul 5° posto. Ma allo stesso tempo la società biancazzurra sta già iniziando a pensare al futuro. L’ingresso in società al fianco di Paolo Galassini, Marco Bombarda e Alberto Benuzzi dell’imprenditore Ali Aden, patron del Terre di Castelli, è un segnale forte per alzare ancora l’asticella dopo i primi due anni di D. E per quanto riguarda il futuro tecnico salvo sorprese si ripartirà dal ds Alberto Biagini e da mister Mattia Gori. Ma c’è anche un altro ambito, quello dell’impianto in cui giocare, su cui la società sta dando il via alle prime manovre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. La Cittadella saluta San Damaso? L’ipotesi è Marzaglia

Bombe a mano scoperte in cantina a San Damaso, fatte brillare dagli artificieriGli ordigni, identificati come una "Stielhandgranate 24" e una "Sipe", sono stati rinvenuti all'interno di due abitazioni e neutralizzati in totale...

Stupro di San Damaso, giudizio immediato per lo studente di 19 anniModena, 3 aprile 2026 – Con grande coraggio e determinazione aveva raccontato lo stupro subito affinchè ogni donna vittima di violenza trovasse il...

Temi più discussi: Scheda squadra Cittadella Vis Modena; SERIE D: IL CITTADELLA VIS MODENA CON CAPRIONI E ARRONDINI REGOLA IL SASSO MARCONI; Cittadella Vis Modena vs Sasso Marconi, il doppo gara di Bertani, cronaca e tabellino; Serie D, il Cittadella torna in campo giovedì a Imola.

Serie D. La Cittadella saluta San Damaso? L’ipotesi è MarzagliaSmaltita la delusione di Imola (in foto), col ko che ha fatto scivolare a -3 la zona playoff, la Cittadella ha 4 gare per cercare una difficile rimonta sul 5° posto. Ma allo stesso tempo la società bi ... sport.quotidiano.net

La Cittadella torna a giocare a San Damaso. Colpo Simone Saporetti per la PistoieseCittadella-Correggese di domenica, l’atteso derby di Serie D, si giocherà a San Damaso. Da ieri è ufficiale il ritorno al campo Allegretti dopo quasi 2 mesi per la formazione di mister Gori, che ... ilrestodelcarlino.it

Pellegrinaggio notturno dei giovani della prefettura presso gli altari della reposizione delle parrocchie Salette…San Damaso…San Giulio …Regina pacis - facebook.com facebook