Ai Campionati Mondiali giovani e cadetti di scherma a Rio de Janeiro, le prove italiane non hanno portato medaglie, ma alcuni atleti hanno mostrato segnali positivi. Mariachiara Testa si è fermata a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale, mentre Costantini e Paulis hanno ottenuto buoni risultati nelle rispettive gare. La competizione prosegue con i giovani schermidori italiani impegnati nelle prossime sfide.

Una giornata senza medaglie ma con buone indicazioni per i giovanissimi atleti azzurri al momento impegnati ai Campionati Mondiali 2026 di scherma, categorie giovani e cadetti, attualmente in scena a Rio de Janeiro. In occasione della settima giornata di competizioni a salire in pedana sono stati gli spadiste e le spadiste, impegnate nelle prove individuali. Nello specifico tre atlete Under 20 si sono fermate agli ottavi di finale: siamo parlando di Mariachiara Testa, Ludovica Costantini e Giulia Paulis. La prima rappresentante citata ha chiuso la rassegna iridata al quattordicesimo posto dopo aver battuto la norvegese Gildernes (15-13), l’ucraina Conrad (15-11) e la tedesca Steffens (15-9), prima di essere fermata dalla cinese Yin con un netto 15-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma: Mariachiara Testa sfiora la top 8 ai Mondiali giovani e cadetti, bene Costantini e Paulis

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