A pochi giorni dalla decisione del tribunale di Roma che ha dichiarato illegittimi gli aumenti dei prezzi, arriva un nuovo avviso diretto a Netflix. L’azienda è stata invitata a rispettare la sentenza, con la minaccia di azioni legali nel caso contrario. La questione riguarda i rincari applicati ai clienti, giudicati illegali dalla magistratura. La società dovrà quindi conformarsi alle disposizioni emesse dal tribunale entro i tempi stabiliti.

A pochi giorni dalla sentenza del tribunale di Roma che ha giudicato illegittimi gli aumenti degli abbonamenti Netflix applicati negli ultimi sette anni, il Movimento Consumatori annuncia una vera e propria ondata di contatti: oltre 25mila utenti hanno già chiesto chiarimenti e manifestato interesse a farsi rimborsare. L'associazione, che ha promosso e vinto il primo round in tribunale, ora alza il livello dello scontro con il colosso dello streaming, invitandolo a rinunciare all'appello e a restituire spontaneamente le somme incassate in più. In caso contrario, la strada appare segnata: un contenzioso di massa, collettivo e individuale, destinato a durare anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Rispetta la sentenza o ti travolgiamo in tribunale”. Ultimatum a Netflix sui rincari illegali

Netflix, rimborsi fino a 500 euro dopo la sentenza sui rincariIl Tribunale di Roma boccia gli aumenti unilaterali, possibile svolta per milioni di abbonati.

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Temi più discussi: Legge elettorale, il presidente della Consulta avverte Meloni: Rispettare le sentenze; Ottemperanza di chiarimenti, contenuto e limiti dell’istituto. Commento alla sentenza n. 9135/2025 del Consiglio di Stato.; La responsabilità del dirigente non si estende a ogni errore dei dipendenti; Lavoratore, non ti possono mai licenziare per scarso rendimento se fai numerose assenze per malattia: nuova sentenza.

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