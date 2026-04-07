Reddito di reinserimento Acli avverte | Misura utile ma serve un sistema più articolato di politiche attive

Le Acli hanno commentato il reddito di reinserimento, definendolo una misura utile ma insufficiente senza un sistema più strutturato di politiche attive del lavoro. La misura prevede un contributo mensile destinato a chi cerca di rientrare nel mercato lavorativo. Si tratta anche di un banco di prova per verificare l’efficacia delle politiche di inserimento lavorativo messe in atto.

La misura prevede fino a 500 euro al mese per nove mesi ai disoccupati, Acli avvisa: "Un primo aiuto, ma senza percorsi concreti rischia di non bastare" Un contributo mensile per rimettersi in gioco, ma anche un banco di prova per capire se le politiche attive del lavoro possono davvero funzionare. In Toscana ha preso il via il Reddito di reinserimento lavorativo, la misura varata dalla Regione che dal 2 aprile consente ai disoccupati di accedere a un assegno da 500 euro al mese, per un massimo di nove mesi, legato a percorsi di formazione e alla ricerca attiva di un impiego. Un intervento che punta a sostenere chi è rimasto senza lavoro e di accompagnarlo verso una nuova occupazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

“Reddito regionale di reinserimento: una misura che mette in luce la differenza che passa tra centrosinistra e centrodestra”Arezzo, 1 aprile 2026 – “Reddito regionale di reinserimento: una misura che mette in luce la differenza che passa tra centrosinistra e centrodestra”,...

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Le reazioni infantili dell’opposizione al viaggio di Giorgia Meloni nel Golfo misurano con precisione la bancarotta politica del campo largo: non può essere una credibile coalizione di governo. Pd, 5Stelle, Avs e cespugli vari possono fare un cartello elettorale, x.com