Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi è di circa 0,459 euro per metro cubo standard (Smc), secondo le ultime quotazioni. La giornata si presenta con valori stabili rispetto alle sessioni precedenti, mentre le tendenze del mercato mostrano una certa stabilità. Il valore del PSV, il prezzo di riferimento per il gas naturale in Italia, viene aggiornato quotidianamente e rappresenta il prezzo di mercato nel mercato all’ingrosso.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 6 Aprile 2026, è pari a circa 0,459 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 48,6 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc). Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato un picco di 58,06 euroMWh (0,543 euroSmc) il 1 Aprile 2026, il prezzo si è progressivamente ridotto, arrivando a 48,6 euroMWh (0,459 euroSmc) il 6 Aprile 2026. Questa discesa riflette una maggiore stabilità dell’offerta e una domanda in lieve calo rispetto alle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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