Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026 | gli elenchi provinciali IN AGGIORNAMENTO

Dopo la scadenza delle domande presentate entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili per docenti e personale ATA in vista dei pensionamenti previsti per il 1° settembre 2026. Questi elenchi indicano le opportunità di assunzione che si apriranno a seguito dei pensionamenti programmati. La pubblicazione degli elenchi è in corso e sarà aggiornata man mano che vengono resi noti i dati ufficiali.

Dopo la chiusura delle domande presentate da docenti e personale ATA entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti che si renderanno disponibili a seguito dei pensionamenti con decorrenza 1° settembre 2026. L'articolo Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Temi più discussi: Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali [IN AGGIORNAMENTO]; Docenti e ATA, POSTI DISPONIBILI dopo i pensionamenti dal 1° Settembre 2026: ecco gli ELENCHI per PROVINCIA (IN AGGIORNAMENTO); Mobilità scuola 2026/2027 personale docente, educativo e ATA; Perdenti posto: disponibili i modelli editabili sulla nostra piattaforma dedicata alla Mobilità. Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali [IN AGGIORNAMENTO]Dopo la chiusura delle domande presentate da docenti e personale ATA entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti che si renderanno disponibili a seg ... orizzontescuola.it Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili? I file degli Uffici Scolastici [AGGIORNATO con Roma]Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili in seguito ai pensionamenti? Cosa sapere per scegliere con consapevolezza ... orizzontescuola.it Buonasera, i posti lasciati liberi da docenti che hanno chiesto il trasferimento vengono subito rioccupati da altri docenti che chiedono il trasferimento a loro volta in quella scuola - facebook.com facebook Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili in seguito ai pensionamenti Cosa sapere per scegliere con consapevolezza e un "pizzico di fortuna". x.com