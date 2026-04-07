Un articolo dedicato alla collaborazione tra il Polo CDG e Fred Perry presenta dettagli sul design, la vestibilità e le possibilità di abbinamento. Nel testo si menzionano anche i link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza influire sui costi per chi acquista. La comunicazione include una nota di trasparenza riguardo queste affiliazioni.

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© Ameve.eu - Polo CDG x Fred Perry: Design, Vestibilità e Abbinamenti

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