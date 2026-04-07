Pensioni bonus Giorgetti in busta paga per chi rinuncia all' uscita anticipata | ecco tutti i vantaggi e rischi

L’Inps ha pubblicato una circolare che spiega come ottenere il bonus Giorgetti, un incentivo destinato a chi decide di rinunciare alla pensione anticipata. Il provvedimento riguarda i lavoratori che soddisfano determinati requisiti e che scelgono di rinunciare all’uscita anticipata. La circolare dettaglia le modalità di richiesta e i criteri per accedere al bonus, senza però entrare nel merito di eventuali vantaggi o rischi collegati.

Arriva il bonus per chi rinuncia alla pensione anticipata. L’Inps ha chiarito in una circolare i requisiti per richiedere il bonus Giorgetti (ex Maroni), cioè l’incentivo fiscale riconosciuto ai lavoratori dipendenti che, pur maturando i requisiti per la pensione anticipata, decidono di prolungare l'attività. L''Inps specifica che l’agevolazione, prorogata per quest’anno dall’ultima Legge di bilancio, si applica ai lavoratori che abbiano maturato almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione (per le donne, 41 anni e 10 mesi) senza optare per l’uscita anticipata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Aumento in busta paga per chi rinuncia alla pensione anticipata nel 2026: la circolare InpsChi raggiunge nel 2026 i requisiti per la pensione anticipata può rinunciare a lasciare il lavoro e, in cambio, ottenere uno stipendio più alto.

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