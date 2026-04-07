Oggi in edicola su Il Fatto Quotidiano è pubblicata una vignetta dedicata a Pasqua. L'articolo collegato si intitola

Perché per me il ko degli Azzurri, così come il disagio giovanile, ci parla di scarsi investimenti sulle nuove generazioni La società longeva, un libro di appunti e suggerimenti per cavalcare il cambiamento demografico invece di esserne travolti – L’estratto Istat: nel 2025 nuovo crollo delle nascite, solo 355mila. E la famiglia più diffusa è quella composta da una sola persona Dalla guerra all’economia circolare: la nuova vita delle cassette di cottura – La trave nel piatto, la rubrica di SlowFood Idf agli iraniani: “Non prendete il treno o rischiate la vita”. Teheran esorta i giovani: “Catene umane intorno alle centrali elettriche” Scade oggi l'ultimatum di Donald Trump al regime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pasqua è passata

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PASQUA E' QUI- canzone di Pasqua- interculturale-

Temi più discussi: Pasqua è il momento giusto per la tornanza; Cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2026 a Bologna e dintorni?; La Pasqua degli animali (e la nostra); Ladro 'spaccavetri' rovina la Pasqua ai foggiani, cittadini invocano le ronde: La rabbia è troppa.

Bergamo, nelle valli è stata una Pasqua sugli sci: i Piani di Bobbio e Foppolo ora passano ai cantieri, Colere aperta ancora tutto il meseCon febbraio e marzo, la stagione chiude in bellezza. Piani di Bobbio, lavori per la nuova cabinovia. A Foppolo per la seggiovia Montebello ... bergamo.corriere.it

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